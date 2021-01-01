Акционерное общество «Гознак» планирует выпустить на рынок мобильное приложение для биометрической идентификации собак.

"Гознак" разрабатывает биометрическую систему идентификации собак

Акционерное общество "Гознак" в этом году планирует представить мобильное приложение для биометрической идентификации собак.