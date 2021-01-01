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"Гознак" выпустит приложение для биометрической идентификации собак

Приложением смогут пользоваться владельцы собак, заводчики и ветеринары.

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"Гознак" намерен помочь владельцам собак, создав мобильное приложение для идентификации и поиска потерявшихся животных.

По задумке авторов, разработка позволит облегчить поиск потерявшихся животных.

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«Гознак» разрабатывает приложение для идентификации собак

Акционерное общество «Гознак» планирует выпустить на рынок мобильное приложение для биометрической идентификации собак.

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"Гознак" разрабатывает биометрическую систему идентификации собак

Акционерное общество "Гознак" в этом году планирует представить мобильное приложение для биометрической идентификации собак.