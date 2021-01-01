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"Гознак" выпустит приложение для биометрической идентификации собак
Приложением смогут пользоваться владельцы собак, заводчики и ветеринары.
"Гознак" намерен помочь владельцам собак, создав мобильное приложение для идентификации и поиска потерявшихся животных.
По задумке авторов, разработка позволит облегчить поиск потерявшихся животных.
«Гознак» разрабатывает приложение для идентификации собак
Акционерное общество «Гознак» планирует выпустить на рынок мобильное приложение для биометрической идентификации собак.
"Гознак" разрабатывает биометрическую систему идентификации собак
Акционерное общество "Гознак" в этом году планирует представить мобильное приложение для биометрической идентификации собак.